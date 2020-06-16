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16.06.2020

ВНО в Украине не отменят - Шмыгаль

Источник: Корреспондент.net

Внешнее независимое оценивание будет проведено согласно плану с 25 июня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства во вторник, 16 июня.

Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин в этом году отменил лишь проведение очного пробного ВНО, заменив его оцениванием в режиме онлайн. По информации Минобразования, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены в пункты сдачи экзамена.

Шмыгаль напомним, что показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО", - резюмировал глава правительства.

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