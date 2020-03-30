30.03.2020
Во Франции за сутки 418 жертв коронавируса
Источник: Корреспондент.net
Во Франции за сутки показатель смертности от коронавируса побил рекорд и составил 418 человек, пишет в понедельник, 30 марта, Agence France-Presse.
Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране.
В то же время Министерство здравоохранения Франции отметило, что от COVID-19 уже скончались 3024 человека.
Число зараженных в стране приближается к 21 тыс. человек. За последние 24 часа коронавирус выявили у 1592 французов.
При этом отмечается значительный прирост тяжелых случаев в отделениях интенсивной терапии. В частности, за сутки число таких пациентов увеличилось на 424 человека. Всего особо тяжелых случаев, по данным Минздрава Франции, 5056 в стране.
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