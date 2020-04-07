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07.04.2020

Во Франции за сутки полторы тысячи жертв COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 во Франции превысило 10 тысяч человек. Такие данные озвучил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон во вторник, сообщает Figaro во вторник, 7 апреля.

"С 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом", – сказал он.

По данным на понедельник, количество умерших в стране составляло 8911 человек. Таким образом, за сутки скончались 1417 французов, из них 820 в домах престарелых. Средний возраст умерших от коронавируса более 70 лет.

По информации Саломона, около 30 тысяч человек в настоящий момент находятся в госпиталях. За все время пандемии во Франции заразились немногим более 100 тысяч человек.

"За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них – моложе 30 лет", – сообщил глава управления.

Указано, что с начала пандемии выздоровели уже 19337 подтвержденных больных коронавирусом, не считая десятков тысяч людей, которые вылечились, не пройдя через больницу.

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