Во Франции загрузили данные самописца рейса PS752

Известный рэпер, супруг Ким Кардашьян, отказался баллотироваться на пост президента США. С чем связано такое решение, неизвестно.

Британия подозревает Россию во вмешательстве в выборы, а также обвиняет российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса.

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"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий) Ирана", - говорится в сообщении.

Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации получило доступ к данным бортового самописца сбитого в Тегеране самолета МАУ рейса PS752, сообщается в Twitter бюро в понедельник, 20 июля.

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