Во Франции жара побила исторический рекорд

Источник: Корреспондент.net

Во Франции жара побила исторический рекорд, достигнув 44,3 градуса Цельсия 28 июня, сообщает Le Parisien со ссылкой на метеослужбу Франции.

Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны около 14.00 часов по местному времени. Из-за аномальной жары четыре тысячи французских школ закрыты.

Предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад, 12 августа 2003 года. Температура плюс 44,1 градуса была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.

Отметим, что по данным Всемирной метеорологической организация ООН, последние пять лет - с 2015 по 2019 год - самые теплые за всю историю наблюдений.