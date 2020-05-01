Найти

01.05.2020

Во Львове ФОПы устроили акцию протеста

Источник: Корреспондент.net

Во Львове представители малого бизнеса в пятницу, 1 мая, устроили акцию протеста возле городского совета с требованием "восстановить конституционное право на труд", сообщает Радио Свобода.

Физические лица-предприниматели заявили о значительных убытках и вынужденном увольнении работников и закрытии бизнеса на карантин. Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом только увеличивает прибыли.

Предприниматели отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам.

Городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Протестующие выдвинули властям местного и центрального уровня требования, в частности с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и гарантировали соблюдение санитарно-гигиенических требований. Также они требуют на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина. Ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.

 

Новости раздела
Украина
01.05.2020
Во Львове ФОПы устроили акцию протеста
Протестующие требуют с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса, а также на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина.
Украина
01.05.2020
Отправка заробитчан: в МИД назвали требования
МИД выдвигает ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий, а также обеспечения обсервации.
Украина
01.05.2020
В НАБУ анонсировали подозрения Коломойскому
Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах.
Украина
01.05.2020
В МОЗ рассказали, где повышенная зарплата медиков
Кабмин перечислил в регионы трехкратную зарплату медработников, однако местные чиновники ее задерживают, сказал Максим Степанов.
Украина
30.04.2020
Без денег и защиты. Почему протестуют медики
По всей стране протестуют медики, им обещали 300% надбавки за борьбу с коронавирусом, а вместо этого наоборот заплатили даже меньше, чем было раньше.
Украина
30.04.2020
На борьбу с COVID-19 потратили 2,6 млрд гривен
Крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины – более 140 млн гривен.
Украина
30.04.2020
В семи областях смертность от COVID выше среднего
Большой процент умерших имели также сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и т.д.
Украина
30.04.2020
Нацбанк в четыре раза увеличил покупку валюты
За четыре месяца нынешнего года чистая продажа валюты НБУ на межбанке составила более $720 млн.
Украина
30.04.2020
Стартовали переговоры по отправке заробитчан в ЕС
В правительство начало поступать много запросов от стран Евросоюза на отправку украинских рабочих за границу.
Украина
29.04.2020
Кабмин будет постепенно ослаблять ограничения
Кабинет министров намерен создать условия, которые предотвратят повторную вспышку болезни после послабления ограничений.
Украина
29.04.2020
Бизнесу сняли ограничение по кредитам под 0%
Правительство снова расширило программу кредитования бизнеса, в том числе под ставку в 0%.
Украина
29.04.2020
Нафтогаз подсчитал доход от транзита газа за год
В прошлом году Газпром заплатил за транзит газа на 2,1 млрд грн меньше, чем годом ранее. Выплаты руководству Нафтогаза снизили вдвое.
Отправка заробитчан: в МИД назвали требования | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной