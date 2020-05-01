Во Львове ФОПы устроили акцию протеста

Источник: Корреспондент.net

Во Львове представители малого бизнеса в пятницу, 1 мая, устроили акцию протеста возле городского совета с требованием "восстановить конституционное право на труд", сообщает Радио Свобода.

Физические лица-предприниматели заявили о значительных убытках и вынужденном увольнении работников и закрытии бизнеса на карантин. Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом только увеличивает прибыли.

Предприниматели отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам.

Городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Протестующие выдвинули властям местного и центрального уровня требования, в частности с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и гарантировали соблюдение санитарно-гигиенических требований. Также они требуют на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина. Ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.