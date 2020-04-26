Во Львове из-за кризиса увольняют работников мэрии

Источник: Корреспондент.net

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, оптимизируют количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Увольнения анонсировал городской голова Львова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей у оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.