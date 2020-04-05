05.04.2020
Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком
Источник: Корреспондент.net
В Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове прощались с физиком, общественным деятелем, бывшим министром образования Иваном Вакарчуком, который умер 4 апреля, сообщает Радио Свобода
Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Из-за этого в храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.
Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.
На львовской Ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука.
Ученый, с согласия семьи, будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.
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