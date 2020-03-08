08.03.2020
Во Львове участниц Марша женщин забросали яйцами
Источник: Корреспондент.net
Во Львове участниц Марша за права женщин забросали яйцами.Об этом в Facebook сообщила одна из феминисток Марта Чумало.
Инцидент произошел на улице Федорова.
По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками "Прочь из Украины". В связи с этим участницы Марша намерены обратиться в полицию.
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