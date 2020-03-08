Во Львове участниц Марша женщин забросали яйцами

Источник: Корреспондент.net

Во Львове участниц Марша за права женщин забросали яйцами.Об этом в Facebook сообщила одна из феминисток Марта Чумало.

Инцидент произошел на улице Федорова.

По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками "Прочь из Украины". В связи с этим участницы Марша намерены обратиться в полицию.