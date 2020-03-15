Во Львове закроют все магазины, кроме продуктовых

Источник: Корреспондент.net

С понедельника, 16 марта, во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - заявил Садовый.

Он также сообщил, что в городе в воскресенье были госпитазованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.