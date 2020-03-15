15.03.2020
Во Львове закроют все магазины, кроме продуктовых
Источник: Корреспондент.net
С понедельника, 16 марта, во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - заявил Садовый.
Он также сообщил, что в городе в воскресенье были госпитазованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.
Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев.
"Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет. Учитывая, что пациенты прибыли из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у них имеются признаки острого респираторного заболевания, больные госпитализированы в соответствии с приказом Минздрава, для наблюдения и дообследования. У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы", - сообщил мэр Львова.
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