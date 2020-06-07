Во Львове закрыли суд из-за коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу из-за подтвердившегося у одного из судей коронавирусного заболевания, говорится в сообщении суда на портале Судебной власти Украины.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г. Львов на коронавирус COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения", — говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда и дальнейших особенностях режима в суде обещают сообщить дополнительно.

С начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 — умерли. Во Львовской области, в частности, 2121 случай инфицирования (521 пациент выздоровел).