27.01.2020
Во Львове заявили о подозрении на коронавирус
Источник: Корреспондент.net
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая и имеет подозрительные симптомы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал НТА со ссылкой на заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.
Отмечается, что молодой человек учится в Китае, а 27 января вернулся в Украину. У него выявили кашель, насморк и боль в горле.
Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу. И ищут тех, кто мог с ним контактировать в пути.
Парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова. Медики призывают людей не паниковать, поскольку случай заражения еще не подтвержден.
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