23.03.2020
Во Львовской области ввели режим ЧС
Источник: Корреспондент.net
Во Львове и области со вторника, 24 марта, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом вечером в понедельник сообщает пресс-служба городского совета.
"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также пообещали позже сообщить детали.
Новости раздела
Украина
24.03.2020
Зеленский обсудил борьбу с COVID-19 с послом Китая
Президент Украины во время встречи обратился к Китаю с просьбой о дополнительной медицинской помощи.
Украина
24.03.2020
Киев просит у G7 медоборудование из-за пандемии
Страны Большой семерки и ЕС могут предоставить Украине медицинское оборудование и лекарства.
Украина
24.03.2020
Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов
Облигации на 800 миллионов долларов размещены на три месяца, а около 76 млн евро - более чем на год.
Украина
24.03.2020
На Прикарпатье сообщили о третьей жертве COVID-19
В Ивано-Франковске умерла третья пенсионерка, у которой подозревали коронавирус. Результаты теста пока неизвестны.
Украина
24.03.2020
В Ирпене коронавирус выявили у беременной
Инфицирование у женщины удалось выявить только после второго теста. Сейчас проводят дезинфекцию многоэтажного дома по адресу заболевшей.
Украина
24.03.2020
COVID-19 выявили у депутата Рудыка - нардеп
О позитивном результате теста сообщила его коллега Виктория Гриб, которая узнала об этом от врача. Теперь Гриб отправляется на самоизоляцию, поскольку контактировала с Рудыком.
Украина
23.03.2020
В Киеве еще четверо заболевших коронавирусом
На данный момент в столице зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Кличко.
Украина
23.03.2020
Дело против Кабмина Гончарука: Милованов ответил на обвинения из-за масок
Уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок, сообщил экс-министр.
Украина
23.03.2020
Во Львовской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации начнет действовать с полуночи вторника. Подробности пообещали сообщить чуть позже.
Украина
23.03.2020
У "слуги народа" подтвердился коронавирус
Симптомы у Руслана Горбенко проявились 19 марта, а 17 марта он находился на внеочередном заседании Рады.
Украина
23.03.2020
В Украине замедлилось падение промпроизводства
В феврале, по сравнению с январем, удалось замедлить темпы падения промышленного производства.