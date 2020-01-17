Военные анонсировали минные поля на Азовском море

Источник: Корреспондент.net

Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль.

Сначала у военных было теоретическое занятие и принятие зачетов. А после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера Лубны отработал загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение мин в боеготовность.