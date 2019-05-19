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19.05.2019

Военные Египта задержали танкер с украинцами

Источник: Корреспондент.net

Египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом заявил капитан танкера Виталий Нестеренко.

"Ситуация на борту очень критическая, жизнь экипажа под угрозой. Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружено людьми, которые работают на флоте", - заявил Нестеренко.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, в настоящее время стоит на якоре в районе египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал. По данным Нестеренко, утром 19 мая адмирал египетского флота вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все передвижения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Он предупредил экипаж, что "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу".

Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием, отметил Нестеренко.

"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - заявил капитан танкера и добавил, что в каютах не позволили остаться даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, по словам Нестеренко, офицеры "изъяли много мобильных телефонов, запретив членам экипажа осуществлять любые звонки, даже в посольство или членам семьи".

По данным FleetMon, в составе экипажа танкера - 31 человек, среди которых 17 - граждане Украины, двое моряков из Крыма, 1 - из Азербайджана, 11 - из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.
В конце ноября 2018 г. танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и возникла необходимость смены флага. Издание отмечает, что Египет выписал владельцу танкера штраф в сумме 56 млн. долларов за "незаконный вход" в воды. Срок контракта всех членов экипажа завершился.

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков. Об этом Украинской правде сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольство направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, и разрешить посещение судна консульскими должностными лицами", - сообщил он.

Также посольству Украины в Египте поручено безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

"Указанное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы", - добавил Кирилич.

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