Военные катера США для Украины завершают испытания

Источник: Корреспондент.net

Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ на своей странице в Facebook 1 июня.

В настоящее время рабочая группа ВМС ВСУ вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судов после их дооборудования новейшими системами и механизмами, говорится в сообщении.

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Так, 30 мая из бухты Арундле города Балтимор совершил контрольный выход патрульный катер Славянск (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля и убедились в его эффективности.

Уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.