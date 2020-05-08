08.05.2020
Военные показали расстрел машины ИГИЛ из вертолета
Источник: Корреспондент.net
Видеозапись расстрела машины террористов ИГИЛ опубликовали в Twitter в пятницу, 8 мая.
Запись была снята в провинции Анбар в Ираке. На ролике видно, как грузовик едет по бездорожью, а по нему ведется стрельба. Затем машина останавливается.
Как сказано в ролике, обстрел вел иракский пулеметчик с вертолета Ми-171.
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