Военные показали расстрел машины ИГИЛ из вертолета

Источник: Корреспондент.net

Видеозапись расстрела машины террористов ИГИЛ опубликовали в Twitter в пятницу, 8 мая.

Запись была снята в провинции Анбар в Ираке. На ролике видно, как грузовик едет по бездорожью, а по нему ведется стрельба. Затем машина останавливается.

Как сказано в ролике, обстрел вел иракский пулеметчик с вертолета Ми-171.