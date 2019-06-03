Военные "уничтожили" десант противника в Приазовье

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в воскресенье, 2 июня.

По легенде плановых учений, украинский противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

"Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья", – пояснили в пресс-центре.