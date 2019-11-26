Военные заявляют о провокациях в районе разведения

Источник: Корреспондент.net

Утром во вторник, 26 ноября, сепаратисты открыли огонь по направлению от Петровского, которое находится вблизи участка разведения войск №3.

По данным военных, сепаратисты дважды открыли огонь из гранатометов и пулеметов рядом с позициями ВСУ неподалеку н.п. Старогнатовка. В штабе считают, что это может быть провокацией накануне встречи в Минске, целью которой является вызвать ответный огонь и обвинить Украину в нарушении минских соглашений.

Отмечается, что Объединенные силы ответный огонь не открывали.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки зафиксировано восемь обстрелов, в Марьинке была ранена женщина.