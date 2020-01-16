Воинов ВСУ доставили самолетом в киевский госпиталь

Источник: Корреспондент.net

В Главный военный клинический госпиталь Киева поступили шестеро раненых украинских военных, которые ранее проходили лечение в Харькове, пишет Минобороны в Facebook в четверг, 16 января.

Бойцов доставили реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВС Украины Ан-26 Вита.

"Сейчас украинские воины размещены в клинике и отделении Киевского военного госпиталя и проходят диагностическое обследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове стабилизировали состояние раненных и подготовили их к аэроэвакуации на более высокий уровень в Киев.

Военные медики утверждают, что состояние здоровья раненых определяется как стабильное. При этом, госпиталь имеет все необходимые медикаменты для их дальнейшего лечения.