27.10.2020

Война Армении и Азербайджана за Карабах: что принес месяц боев

Источник: DW

Третья попытка перемирия за последний месяц провалилась: Азербайджан продолжает воевать с Арменией за Нагорный Карабах. Конфликт на Южном Кавказе между двумя странами и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Армения, обострился летом текущего года, а с конца сентября перешел в фазу масштабных военных действий.

DW собрала основные сведения о продолжающейся уже месяц новой войне за Карабах и попросила эксперта "Международной кризисной группы" (International Crisis Group) Олесю Вартанян прокомментировать их.

Как началась новая война за Карабах

Боевые действия начались 27 сентября 2020 года - в начале эскалации стороны обвиняют друг друга. Бои вспыхнули по всей так называемой линии соприкосновения - неофициальной границе между самопровозглашенной республикой Нагорный Карабах ("Арцах"), которая была определена соглашением 1994 года о прекращении огня между Арменией и Нагорным Карабахом, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой.

В отличие от предыдущих вспышек насилия в регионе после 1994 года, в настоящий момент идет полномасштабная война с применением различных видов вооружений, включая тяжелые. Обе страны ввели военное положение и объявили о мобилизации (Азербайджан - только в части своих регионов). Сообщения о бомбардировках и артиллерийских обстрелах мирных поселений поступают с обеих сторон - в частности, обстреле города Тертер и еще нескольких районов Азербайджана, а также столицы непризнанной республики, Степанакерта.

Три безуспешные попытки добиться перемирия

10 октября при посредничестве России была достигнута первая договоренность о прекращения огня - с целью обменяться военнопленными и телами погибших. Однако она была сорвана так же, как и вторая попытка российской дипломатии - спустя всего неделю, 17 октября.

Третья договоренность о прекращении огня между воюющими сторонами была достигнута при посредничестве США и должна была вступить в силу 26 октября, но стороны выступили со взаимными обвинениями в нарушении соглашения. Военные действия продолжались и во вторник, 27 октября.

Азербайджан пытается вернуть территорию силой. Что из этого вышло?

Судя по заявлениям как Баку, так и Еревана, армии Азербайджана на настоящий момент удалось вернуть часть спорных территорий под свой контроль. В качестве доказательств 26 октября азербайджанское Министерство обороны опубликовало видео из города Кубатлы и прилегающей к нему деревни.

Армянская сторона признала эту и некоторые другие потери. Минобороны Армении опубликовало карту, на которой видно, что силам азербайджанской армии удалось продвинуться вглубь территории Нагорного Карабаха на юге и юго-западе, а также - незначительно - на севере. Всего президент Азербайджана Ильхам Алиев перечислил 16 сел, контроль над которыми, по его данным, взяла азербайджанская армия.

По международному праву спорные территории Карабаха являются азербайджанской территорией. Однако силы самопровозглашенной республики при поддержке Армении контролировали по итогам войны 1991-1994 года спорный регион, включая семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Стороны много лет вели мирные переговоры, однако в последние месяцы власти в Баку неоднократно называли мирный процесс безрезультатным.

Азербайджан продвинулся вперед. Военная кампания Баку успешна?

Основные бои, судя по имеющимся данным, идут в долинной местности с уже разрушенными поселениями и лишь незначительным числом жителей, комментирует ситуацию Олеся Вартанян из "Международной кризисной группы". "В любой войне такая местность, по идее, предоставляет преимущество для продвижения с участием тяжелой техники. Но подобную долинную местность так же легко захватить, как и потерять", - добавила она.

Остальная часть конфликтной зоны - в основном горная местность, по большей части покрытая лесами. "Там значительно сложнее воевать. Биться придется буквально за каждую гору. Перемещение боев в горы в теории может изменить темпы и характер наступления", - предположила Вартанян. В отличие от южных долин, в горной местности больше гражданских поселений. Эксперт опасается, что боевые действия там грозят большими потерями среди военнослужащих и мирного населения, а также представляют "серьезную угрозу новых военных преступлений".

Какие потери несут Армения и Азербайджан? 

На данный момент только власти Армении публикуют списки погибших военнослужащих. На настоящий момент, по официальным данным из Еревана, число жертв среди армянских военных превысило тысячу человек, среди мирных граждан - 39. Баку называет потери среди военных конфиденциальной информацией и обещает раскрыть данные только после окончания активной фазы боевых действий. Официальные данные по жертвам среди мирного населения на 24 октября: 65 погибших и почти триста раненых.

22 октября российский президент Владимир Путин заявил, что общее число жертв новой войны за Карабах составило порядка 5000 человек. Эксперты "Международной кризисной группы" ведут свои подсчеты. "Но это крайне сложное занятие, так как Баку не публикует официальных сообщений, а верификация информации, публикуемой в социальных сетях, занимает много времени", - говорит Вартанян.

В организации считают, что речь идет о тысячах военных и более чем ста гражданских лицах. Если учесть соотношение потерь с общим населением воюющих сторон, а также тот факт, что боевые действия идут всего месяц, то "можно уже точно сказать, что это самая кровавая война на постсоветском пространстве за последние 15 лет", - заявила Олеся Вартанян.

Правда, что в Карабахе есть сирийские наемники?

Сообщения об участии неких "сирийских наемников" на стороне Азербайджана поступали с самого начала военных действий. Баку отрицает присутствие иностранцев. Несмотря на эти заявления, свидетельства, собранные журналистами ряда крупных СМИ, а также частными расследователями, говорят об обратном. Обширное досье о том, что известно на эту тему, собрали активисты из исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

В частности, они выложили ссылки на несколько видео в сети, опубликованных предположительно самими наемниками - и по этим видео, как утверждают несколько независимых друг от друга расследователей, удалось провести геолокацию наемников в зоне конфликта на Южном Кавказе. Журналисты различных изданий независимо друг от друга утверждают, что наемников рекрутируют на севере и северо-западе Сирии - на подконтрольной Турции территории, в основном из числа протурецкой Сирийской национальной армии (SNA). Данные о вознаграждении колеблются от 600 до 2500 долларов США на человека ежемесячно. Общее число наемников, по оценкам различных изданий, колеблется от тысячи до полутора тысяч человек.

О подготовке, доставке, оплате наемников писали, в частности, российская газета "Коммерсант", британские The Guardian и The Independent, американские издания Wall Street Journal и американский журнал Foreign Policy - журналистам последнего удалось взять интервью у предполагаемых сирийцев. "Ко мне лично журналисты, работающие по этой теме, начали обращаться еще до начала войны. Они поделились фотографиями наемников, которые отправлялись в Азербайджан, а позже уже находились там в ходе начавшихся боев", - прокомментировала ситуацию Олеся Вартанян из "Международной кризисной группы".

Какую роль играет Турция в войне в Нагорном Карабахе?

Тесная связь Азербайджана и Турции в вопросах поставок оружия и сотрудничества на военно-стратегическом и разведывательном направлениях является "реальностью уже многих лет", говорит Вартанян. "С первых дней войны президент Турции заявляет, что готов поддержать Азербайджан "любыми путями". Такая безусловная поддержка оставляет немало пространства для интерпретаций", - говорит эксперт из "Международной кризисной группы". Теоретически это может означать готовность Анкары и к прямому участию в войне в Нагорном Карабахе или путем открытия нового фронта непосредственно с Арменией. "Турция взяла на себя роль, которую с трудом можно назвать располагающей к завершению военных действий и возвращению к переговорам", - говорит Вартанян.

Власти Армении обвиняют Турцию не только в отправке наемников, но и в военной помощи, в частности, передаче Баку многофункциональных истребителей F-16. Турция отрицает подобные обвинения как безосновательные. Тем не менее, наличие истребителей, например, признал лично глава Азербайджана Ильхам Алиев. Он, правда, заметил, что речь идет о "5-6 машинах", которые, по его словам, не принимают участия в конфликте и являются "моральной поддержкой" со стороны Турции. Также есть свидетельства участия в конфликте турецких ударных беспилотников типа Bayraktar.

Ждать перемирия в войне между Арменией и Азербайджаном не стоит?

Учитывая три провалившиеся попытки добиться прекращения огня, Олеся Вартанян замечает, что "в плане дипломатии мы все еще в начальной точке, как и месяц назад". Эксперт исходит из того, что война скорее всего "будет продолжать обостряться до тех самых пор, пока одна или обе стороны не выдохнутся на поле (боя. - Ред.). Может быть тогда они будут готовы хотя бы к временному перемирию", - заключила она.

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