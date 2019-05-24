Война петиций. Зеленский и электронный протест

Источник: Корреспондент.net

Любой гражданин Украины может обратиться к президенту с электронной петицией.

На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского". Необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей граждан она собрала менее чем за двое суток, сейчас их уже больше 50.

Естественно, никакой юридической силы у петиции нет. У Зеленского ее восприняли, как шутку. А сторонники президента начали регистрировать петиции об отмене этой петиции.

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Петиция была зарегистрирована 22 мая.

Ее автор Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - подчеркивает автор петиции.

Что говорит закон

Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.

Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.

Реакция Зеленского

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил глава АП.

Кстати, появилась на сайте президента и петиция за отставку самого Богдана.

"Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании закона Украины "Об очищении власти", – говорится в тексте петиции.



Пока под петицией подписалось почти 14 тысяч человек.

Контрпетиции

На сайте президента появилось около 10 петиций с просьбой отменить другую петицию - о его отставке. Самая популярная из них набрала более 10 тысяч голосов.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп" За отставку президента Украины Владимира Зеленского ", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", - пишет автор одной из петиций в поддержку президента.

"Уважаемый Владимир Александрович, мы считаем, что петиция за отставку ... является провокацией со стороны "старой власти ", - отмечают авторы уже другого аналогичного обращения.

Реакция соцсетей

В социальных сетях в основном украинцы шутят по поводу битвы петиций.

"Петиция за отставку Владимира Зеленского за один день набрала более 25 000 голосов (а именно столько необходимо для ее рассмотрения). Хорошо начинает. Надеюсь, новоизбранный будет последовательным - он же все время ссылается на важность мнения народа", - иронизирует в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская.

Но вместе с тем и отмечают, что популярность петиции за отставку Зеленского является реакцией на его первые шаги во главе государства.