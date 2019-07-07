07.07.2019
Волкер обсудил с Сурковым "нормандскую" встречу
Источник: Корреспондент.net
Специальный представитель США Курт Волкер обсудил с помощником президента РФ Владиславом Сурковым вопрос проведения следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться уже этим летом, сообщает Голос Америки.
По словам Волкера, только после 21 июля станет известно, какими будут результаты парламентских выборов в Украине и сможет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать план воплощения "Минска".
"Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно", - отметил Волкер.
"К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России. Они до сих пор говорят, что за все несет ответственность Украина, и говорят, что на них - никакой ответственности, и Украина должна проводить переговоры с двумя сепаратистскими так называемыми народными республиками, которые они создали в Украине. Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным", - считает дипломат.
Он напомнил, что США не являются частью "нормандского формата", и "именно поэтому мы проводим активные консультации с Украиной, а также с Францией и Германией".
Волкер объяснил, что "когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по воплощению минских договоренностей".
"Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии, и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация в плане безопасности", - сказал он.
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