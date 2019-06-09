09.06.2019
Волкер пожелал Кучме успехов в контактной группе
Источник: Корреспондент.net
Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.
По ее словам, обращение "со словами уважения и добра" поступило на текущей неделе.
"Мы поражены его (Кучмы, – ред.) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - говорится в послании.
Новости раздела
Украина
09.06.2019
Волкер пожелал Кучме успехов в контактной группе
Волкер пожелал Кучме успехов в контактной группе
Украина
09.06.2019
Украинцев предупредили о жаре и грозах
В Украине 9 июня ожидается подъем уровня воды на реках, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Украина
09.06.2019
Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый
Позиции ВСУ обстреляли 22 раза, из них 7 раз – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Украина
09.06.2019
Слуга народа представила кандидатов в нардепы
В первую тройку списка партии вошли ее глава Дмитрий Разумков, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова.
Украина
09.06.2019
Порошенко уже хочет стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко баллотируется в Верховную Раду во главе своей партии Европейская солидарность.
Украина
08.06.2019
Украина обсудила развитие флота с США
В Одессе представителю США рассказали о потребностях ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.
Украина
08.06.2019
Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь
Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.
Украина
08.06.2019
Парламент Молдовы назначил премьер-министра
Майя Санду представила программу работы правительства. Ее работа будет базироваться на трех приоритетах.
Украина
08.06.2019
В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в ЕС.
Украина
08.06.2019
День в зоне ООС: шесть обстрелов, ранен боец
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также танки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
07.06.2019
ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу
Луценко лично зарегистрировал в ЕРДР три дела по подготовке к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и государственной измены.