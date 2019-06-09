Волкер пожелал Кучме успехов в контактной группе

Источник: Корреспондент.net

Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.

По ее словам, обращение "со словами уважения и добра" поступило на текущей неделе.

"Мы поражены его (Кучмы, – ред.) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - говорится в послании.