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04.10.2019

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. Об этом заявил во время показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Европейская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Волкер сказала комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

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