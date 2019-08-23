Волкер: США готовы к участию в нормандском формате

Источник: Корреспондент.net

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в комментарии BNS, передает в пятницу.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам (Украина, Франция, Германия и Россия), еще и представителей США и Великобритании.

"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил Волкер.

Вместе с тем, он отметил готовность помочь в любых начинаниях для восстановления мира на Донбассе.