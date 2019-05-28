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28.05.2019

Волкер: США не давали Зеленскому кадровых советов

Источник: Корреспондент.net

США не давали никаких рекомендаций президенту Владимиру Зеленскому относительно новых назначений в его администрации. 

В ходе общения с журналистами дипломата спросили, советовал ли он Зеленскому не назначать Андрея Богдана на должность главы АП, и разделяет ли администрация президента США Дональда Трампа беспокойство его адвоката Трампа Рудольфа Джулиани относительно окружения Зеленского.

"Мы поражены заявленной преданностью президента Зеленского реформам и дальнейшему внедрению реформ в Украине - борьба с коррупцией, создание в Украине руководства, которое служит интересам народа Украины", - заявил Волкер.

Спецпредставитель США рассказал, что Зеленский был очень четким в этом во время встречи с американской делегацией после инаугурации. "Во время нашей встречи с президентом Зеленским мы также дали четко понять, что он должен уделять особое внимание своей собственной репутации и собственной способности осуществлять эти задачи", - подчеркнул Волкер.

Он убежден, что, несмотря на высокий уровень доверия и ожиданий украинских избирателей, новый президент Украины должен уделять внимание своему имиджу. "Мы не давали никакой конкретной рекомендации в отношении лиц, поскольку мы сосредоточиваемся на принципах управления и программной политике, которую он осуществляет", - заявил Волкер.

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