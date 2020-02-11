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11.02.2020

ВОЗ дала название китайскому коронавирусу

Источник: Корреспондент.net

На конференции Всемирной организации здравоохранения в Женеве во вторник, 11 февраля, дали название так называемому китайскому коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он. 

Ранее власти Китая присвоили коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19", - заявил он.

По словам Гебрейесуса, вакцина от коронавируса может быть готова через полтора года. "Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев, так что сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу", - сказал он.

Как сообщает Xinhua, в Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса.

Сообщается, что вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзи, базирующаяся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

"Образцы вакцины ввели более 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Как отмечается, цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

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