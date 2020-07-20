ВОЗ: карантин неспособен остановить коронавирус

Источник: Корреспондент.net

Введенные странами карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, карантинные меры помогают лишь замедлить передачу инфекции.

Еще глава ВОЗ утверждает, что одним из основных инструментов для борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", - заявил Гебреисус.

Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

"Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе", - резюмировал глава ВОЗ.