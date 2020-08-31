ВОЗ: Отмена карантина грозит катастрофой

В Координационный совет по трансферу власти предварительно включили 36 человек. Он будет расширяться.

Все оппоненты Лукашенко подали жалобы на результаты выборов, но в ЦИК оснований признавать их недействительными не увидели.

Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.

Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.

Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.

США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.

В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США

Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.

Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.

На первом заседании Координационный совет избрал президиум и начал обсуждение проекта по решению ситуации в стране.

Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.

"Цепь покаяния" тянется от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на ул. Окрестина, где содержатся задержанные в ходе протестов против итогов выборов.

Глава Мининфраструктуры Криклий обещал, что судно уберут с пляжа ко Дню Независимости. Подрядчик говорит - в лучшем случае в сентябре.

Силовики встретили президента Александра Лукашенко аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.

Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз должен способствовать политической реформе.

Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.

На торгах во вторник курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом.

В ходе разгона протестующих часть из них оказалась закрыта омоновцами в Красном костеле, позднее активисты смогли оттуда выйти.

События в Беларуси все чаще сравнивают с тем, что происходило полтора года назад в Венесуэле.

Со ссылкой на очевидцев сообщается об одиночных задержаниях активистов во всех центральных районах города, где проходили манифестации.

В Евросоюзе еще формируют санкционный список белорусских чиновников и планируют его расширять в случае усиления давления на общество властями Беларуси.

В ООН считают, что голод грозит половине ливанцев из-за взрыва в начале августа в порту Бейрута. Эксперты призывают власти срочно восстановить зернохранилища в порту.

Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади - формального места проведения акции.

Зараженные коронавирусом пациенты размахивали кулаками и кусались. В ходе потасовки пострадали не только врачи, но и военные.

США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров на свободных выборах, также отметили в Вашингтоне.

Евросоюз и Турция спорят по поводу доступа к огромным запасам природного газа в Средиземном море в районе Кипра.

"Чем больше государства контролируют распространение COVID-19, тем больше они могут открываться. Но отменять все меры сразу без какого либо контроля - это путь к катастрофе", - заявил глава ВОЗ.

По его словам, правительствам стран, желающим открыть границы и прекратить сдерживать распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий.

Снятие отдельными странами карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будет иметь тяжкие последствия. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

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