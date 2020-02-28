ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире
Источник: Корреспондент.net
При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.
"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.
По данным ВОЗ на 28 февраля, за пределами Китая от коронавируса умерли 67 человек - за сутки умерли 13 человек, количество официально подтвержденных случаев заболевания выросло до 4351.
За последние сутки о первых случая заражения сообщили в пяти странах - Дания, Эстония, Литва, Нидерланды и Нигерия. При этом все случаи заболевания связаны с посещением Италии.
В то же время, Гебрейесус не упомянул Мексику, Азербайджан, Беларусь и Исландию, власти которых также подтвердили случаи коронавируса.
При этом в Китае зафиксирован самый низкий показатель заболеваний за месяц - 329 случая инфицирования коронавирусом.
Также глава ВОЗ рассказал, что в настоящий момент в мире разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса.
"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", - сказал он.
Первые результаты ожидаются через несколько недель.