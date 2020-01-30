ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Источник: Корреспондент.net

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", – сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. По его словам, "Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях".

"Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию", – добавил Гебрейесус.

В то же время он отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет: "ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов".

Глава организации отметил, что ВОЗ "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку".