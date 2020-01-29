ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу
Источник: Корреспондент.net
Всемирная организация здравоохранения завтра проведет срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с распростарнением коронавируса в Китае.
Заседание состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал глава ВОЗ в Twitter.
По данным властей, турист покинул Ухань пять суток назад и в течение двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, поэтому он обратился в местный медцентр. Сейчас он помещен в отдельную изолированную палату.
Зараженный коронавирусом, по данным THL, контактировал еще с 15 людьми, за их состоянием будут наблюдать в течение следующих двух недель.