ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

Источник: Корреспондент.net

Всемирная организация здравоохранения завтра проведет срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с распростарнением коронавируса в Китае.

Заседание состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал глава ВОЗ в Twitter.

Как сообщает Укринформ, на сегодня в странах ЕС зафиксировано 8 случаев заражения коронавируса: четыре во Франции и четыре в Германии.

В то же время, об инфицированном туристе из Китая заявили в Финляндии. "У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии", - говорится в сообщении.