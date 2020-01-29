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29.01.2020

ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

Источник: Корреспондент.net

Всемирная организация здравоохранения завтра проведет срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с распростарнением коронавируса в Китае. 

Заседание состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - написал глава ВОЗ в Twitter.

Как сообщает Укринформ, на сегодня в странах ЕС зафиксировано 8 случаев заражения коронавируса: четыре во Франции и четыре в Германии.
 
В то же время, об инфицированном туристе из Китая заявили в Финляндии. "У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии", - говорится в сообщении. 

По данным властей, турист покинул Ухань пять суток назад и в течение двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, поэтому он обратился в местный медцентр. Сейчас он помещен в отдельную изолированную палату.

Зараженный коронавирусом, по данным THL, контактировал еще с 15 людьми, за их состоянием будут наблюдать в течение следующих двух недель.

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