ВОЗ составила советы по самоизоляции

Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности. "Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства", - добавил специалист.