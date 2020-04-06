06.04.2020
ВОЗ составила советы по самоизоляции
Источник: Корреспондент.net
Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал о правилах самоизоляции, чтобы сохранить форму и продуктивность. Советы ВОЗ он озвучил телеканалу RT.
Первым делом он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений. "Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом", - уточнил Бреда.
Во время телефонных разговоров рекомендуется ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса.
Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности. "Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства", - добавил специалист.
Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки - они улучшают пищеварение. "В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу", - посоветовал Бреда.
Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя. "Алкоголь не помогает. Даже наоборот - это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления", - подчеркнул эксперт.
Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина.
Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе.
Стоиот отметить, что из-за коронавируса в той или иной степени на самоизоляции находится около половины населения планеты.
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