ВОЗ советует носить медицинские маски

Источник: Корреспондент.net

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски когда наблюдается активное распространение коронавируса и и нет возможности соблюдать дистанцию. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическую дистанцию", − указал Гебрейесус.

Он уточнил, что среди подобных мест общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 6,7 миллиона человек, почти 400 тысяч из них скончались.