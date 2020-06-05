05.06.2020
ВОЗ советует носить медицинские маски
Источник: Корреспондент.net
Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски когда наблюдается активное распространение коронавируса и и нет возможности соблюдать дистанцию. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическую дистанцию", − указал Гебрейесус.
Он уточнил, что среди подобных мест общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.
Напомним, с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 6,7 миллиона человек, почти 400 тысяч из них скончались.
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