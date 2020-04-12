Воздух Киева стал самым грязным в мире

Источник: Корреспондент.net

За сутки 10 апреля в Киеве оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха - 159 единиц, из-за чего столица возглавила рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

Также самыми загрязнеными после украинской столицы оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).