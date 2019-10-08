Возвращение Привата Коломойскому: назначены дебаты

Источник: Корреспондент.net

Хозяйственный суд Киева во вторник, 8 октября, завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов

Отмечается, что стадия выяснения обстоятельств дела завершена.

На 10:30 17 октября назначены судебные дебаты. Собеседники издания из зала суда допускают, что решение может быть вынесено в этот же день.