Возвращение России. G7 снова может стать G8

Источник: Корреспондент.net

В мире снова заговорили о возвращении России в Большую восьмерку. На этот раз уже конкретно. Этот вопрос обсуждали между собой лидеры Франции и США, а Дональд Трамп даже заявил, что Россию следует вернуть в G8.

Исключение Кремля из Большой восьмерки стало одной из первых реакций мира на агрессию России против Украины. Отмена такого наказания свидетельствовала бы о начале развала международной системы антироссийских санкций.

Трамп и Макрон

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран Большой семерки в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

Во вторник, 20 августа, президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Позже высокопоставленный представитель администрации заявил CNN, что Трамп и Макрон во вторник договорились в телефонном разговоре, что они хотят пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что возможность восстановления формата G8 лидеры обсудят в эти выходные на встрече G7.

Телефонный разговор был запланирован для общего обсуждения встречи G7 во Франции, которая начнется в субботу. По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Россию выгнали из группы государств из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Согласно источнику, некоторые представители Белого дома считают, что это хитрость Макрона, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок возвращению России. По словам источника, Франция хочет нормализовать отношения с Россией.

И Трамп заявил. "Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке")," - сказал президент США.

Он добавил, что Барак Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Трамп сказал, что, безусловно, поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7.

Трамп делал подобные замечания перед последним саммитом G7, заявив журналистам в июне прошлого года, что Россия должна участвовать в переговорах.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.

Интересно, что Макрон до общения с Трампом говорил, что возможность возврата к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал Макрон.

"По моему мнению, вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - пояснил глава Франции.

Реакция Германии

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств Большой семерки, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.

Реакция в Украине

Фактически это путь к возврату России в большую геополитику, говорят эксперты.

"Это очень серьезный имиджевый, и соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции. Понятно, что находиться в Большой восьмерке и одновременно находиться под санкциями - это нонсенс", - считает политолог Константин Бондаренко.

“Слова Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возвращении России в G7 - это анонс нового переформатирования сил в международных отношениях. New normal. Где-то закладывается новый лад. Агрессора остановить сложно и обременительно. Между тем, он очень нужен, особенно для соревнования с еще большими силами. Итак, агрессора надо обнять. Этот простой и удобный подход может стать визитной карточкой нового строя. Он его и накроет”, - считает украинский дипломат Даниил Лубкивский.

По его мнению, нужна прежде всего реакция нашего государства. “Надо осудить намерения вернуть Россию к G7 без прекращения войны против Украины и не только против Украины… Если сильные мира сего хотят объединяться с “глубоко европейским” агрессором, то нам нужно искать, находить и объединять в мире коалицию людей, несогласных с политикой прощения и умиротворения агрессора. И неизвестно, какое дело будет сильнее”, - резюмировал дипломат.

Но пока официальный Киев на заявления о G7 никак не отреагировал.