Найти

21.08.2019

Возвращение России. G7 снова может стать G8

Источник: Корреспондент.net

В мире снова заговорили о возвращении России в Большую восьмерку. На этот раз уже конкретно. Этот вопрос обсуждали между собой лидеры Франции и США, а Дональд Трамп даже заявил, что Россию следует вернуть в G8.

Исключение Кремля из Большой восьмерки стало одной из первых реакций мира на агрессию России против Украины. Отмена такого наказания свидетельствовала бы о начале развала международной системы антироссийских санкций.

Трамп и Макрон

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран Большой семерки в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

Во вторник, 20 августа, президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Позже высокопоставленный представитель администрации заявил CNN, что Трамп и Макрон во вторник договорились в телефонном разговоре, что они хотят пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что возможность восстановления формата G8 лидеры обсудят в эти выходные на встрече G7.

Телефонный разговор был запланирован для общего обсуждения встречи G7 во Франции, которая начнется в субботу. По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Россию выгнали из группы государств из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Согласно источнику, некоторые представители Белого дома считают, что это хитрость Макрона, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок возвращению России. По словам источника, Франция хочет нормализовать отношения с Россией.

И Трамп заявил. "Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке")," - сказал президент США.

Он добавил, что Барак Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Трамп сказал, что, безусловно, поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7.

Трамп делал подобные замечания перед последним саммитом G7, заявив журналистам в июне прошлого года, что Россия должна участвовать в переговорах.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.

Интересно, что Макрон до общения с Трампом говорил, что возможность возврата к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал Макрон.

"По моему мнению, вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - пояснил глава Франции.

Реакция Германии

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств Большой семерки, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.

Реакция в Украине

Фактически это путь к возврату России в большую геополитику, говорят эксперты.

"Это очень серьезный имиджевый, и соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции. Понятно, что находиться в Большой восьмерке и одновременно находиться под санкциями - это нонсенс", - считает политолог Константин Бондаренко.

“Слова Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возвращении России в G7 - это анонс нового переформатирования сил в международных отношениях. New normal. Где-то закладывается новый лад. Агрессора остановить сложно и обременительно. Между тем, он очень нужен, особенно для соревнования с еще большими силами. Итак, агрессора надо обнять. Этот простой и удобный подход может стать визитной карточкой нового строя. Он его и накроет”, - считает украинский дипломат Даниил Лубкивский.

По его мнению, нужна прежде всего реакция нашего государства. “Надо осудить намерения вернуть Россию к G7 без прекращения войны против Украины и не только против Украины… Если сильные мира сего хотят объединяться с “глубоко европейским” агрессором, то нам нужно искать, находить и объединять в мире коалицию людей, несогласных с политикой прощения и умиротворения агрессора. И неизвестно, какое дело будет сильнее”, - резюмировал дипломат.

Но пока официальный Киев на заявления о G7 никак не отреагировал.

Новости раздела
Мир
21.08.2019
США запустили новую ракету. Мир на грани эскалации
Пентагон впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету дальностью более 500 километров.
Мир
21.08.2019
Китай показал "войну нового поколения"
Китайские военные провели ученые в Тибете с применением дронов-камикадзе, танков и артиллерии.
Мир
21.08.2019
Возвращение России. G7 снова может стать G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после аннексии украинского Крыма.
Мир
21.08.2019
Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом
Президент РФ заявил, что Россия ответит на испытание новейших американских ракет зеркальным ответом.
Мир
19.08.2019
США испытали новую ракету средней дальности
Ракета была запущена в Калифорнии. Преодолев 500 км, она поразила цель, сообщили в Пентагоне. 2 августа США и Россия вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Мир
19.08.2019
Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине
Перед своей поездкой в Киев политик не исключил, что станет тем человеком, который поможет Москве и Киеву наладить отношения.
Мир
19.08.2019
Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским
Переговоры с президентом Украины внушают российскому лидеру "осторожный оптимизм", о чем он рассказал президенту Франции.
Мир
18.08.2019
Испания разрешит беженцам с Open Arms сойти на берег в своем порту
Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес назвал "непостижимой" позицию властей Италии, запретивших судну пристать.
Мир
18.08.2019
Умер известный мультипликатор Ричард Уильямс
Создателю образа кролика Роджера, трехкратному обладателю статуэтки Оскар, аниматору и писателю было 86 лет.
Мир
18.08.2019
В Гонконге новая волна протестов
Десятки тысяч протестующих собрались в городском парке Виктории. Требования людей неизменны: они хотят отмены изменений в законодательстве об экстрадиции.
Мир
18.08.2019
В России назвали условие развертывания новых ракет
В России говорят, что открыты к диалогу по вооружениям и не будут отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся новые американские ракеты.
Мир
17.08.2019
В Судане подписали соглашение о разделе власти
В ближайшие недели в Судане должен быть создан совет из представителей военных и оппозиции. Смена власти в Судане произошла после свержения президента аль-Башира.
Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом | Китай показал "войну нового поколения"