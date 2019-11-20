Возвращенные Россией корабли вернулись в Украину

Источник: Корреспондент.net

Возвращенные Россией украинские корабли уже прибывают в гавань Очакова, сообщает Думская в среду, 20 ноября.

Как отмечается, первым прибыл бронекатер Никополь. Его буксировал малый разведывательный корабль Переяслав. К причалу его тянут два скоростных катера типа Willard.

При этом второго катера Бердянск и буксира Яны Капу пока нет даже на горизонте.

Встречть корабли вышли местные жители. Ученики и педагоги очаковской школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Также в соцсетях появилось видео с прибытием в Очаков буксира Яны Капу, который тянет буксир Гайдамака.