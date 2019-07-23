Впервые за 40 лет пилоты British Airways устроят забастовку

Источник: Корреспондент.net

Пилоты британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) проведут забастовку после того, как переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат провалились.

В профсоюз входят около 90% пилотов British Airways, поэтому забастовка может серьезно отразиться на расписании полетов компании. Представители авиакомпании хотят добиться судебного запрета на забастовку, они уже выразили свое сожаление из-за того, что профсоюз "решил нарушить планы поездок наших клиентов".

Переговоры между BAPLA и British Airways ведутся с ноября прошлого года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а фирма предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет.

Даты забастовки пока не объявлялись. По закону, профсоюз обязан уведомить компанию о подобных планах за две недели.

Последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. Кроме того, в 2008 году пилоты также проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.