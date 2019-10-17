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17.10.2019

ВР создала комиссию по обеспечения суверенитета

Источник: Корреспондент.net

Верховная рада Украины в четверг, 17 октября, поддержала постановление О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

Постановление поддержали 316 народных депутатов.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии Голос), заместителем председателя - Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии Слуга народа)", - говорится в тексте постановления.

Также в состав ВСК от фракции Слуга народа вошли Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Никита Потураев, Максим Ткаченко, Богдан Яременко; от Европейской солидарности - Ирина Геращенко; от фракции Батькивщина - Сергей Соболев; от депутатской группы За будущее - Дмитрий Лубинець.

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