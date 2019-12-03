03.12.2019
Врачи впервые "воскресили" мертвое сердце
Источник: Корреспондент.net
Ученым впервые удалось оживить мертвое сердце и удачно пересадить его.
В Университете Дьюка в США врачи реанимировали сердце, взятое и мертвого донора. Обычно орган сохраняется на протяжении 6 часов после извлечения из тела донора. При этом в последнем должно искусственно поддерживаться кровообращения до начала операции.
В этот раз ученые восстановили приток крови к обескровленного органу, добавили в нее электролиты и кислород. Сердце "ожило" и было пересажено реципиенту.
Детали операции не сообщаются. Данный опыт может в ближайшее время помочь увеличить количество донорских органов. Первая пересадка сердца была осуществлена в Южной Африке в 1967 году.
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