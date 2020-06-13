Вспышка COVID: Зеленский поручил усилить проверки

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июня, собрал Кабинет Министров и правоохранительные ведомства на селекторное совещание из-за скачка заболеваемости COVID-19 в Украине. Глава государства поручил усилить проверки соблюдения правил карантина в местах скопления людей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", - отметил Зеленский.

Он также поручил сделать прогноз из-за повышения заболеваемости в предыдущие несколько дней.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение обнаруженных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "колокольчики", которые требуют реакции", - поддержал Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение о штрафов на 4,5 млн грн.