Встреча Лукашенко и Путина

Источник: Корреспондент.net

В Сочи завершились переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые длились более четырех часов. Об этом вечером в понедельник, 14 сентября, сообщает Sputnik Беларусь.

"Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы", - отмечается в сообщении.

По итогам встречи не планировалось подписания документов или совместного заявления для прессы.

Отмечается, что в начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

Переговорыстали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 9 августа, после которых в республике начались протесты оппозиции. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров.