Встреча с Путиным сорвана. Киев выдвинул условия

Источник: Корреспондент.net

Встреча нормандской четверки откладывается на неопределенный срок из-за отказа Украины утвердить "формулу Штайнмайера", что Россия называла главным условием для саммита в этом формате.

Вторым ключевым условием Москва называла разведение сил на Донбассе. В штабе ООС уже начали подготовку, но на трехсторонней встрече контактной группы в Минске не смогли договориться и об этом.

Нормандская встреча споткнулась о формулу Штайнмайера

После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в августе российский лидер Владимир Путин согласился на встречу в нормандском формате, на которой настаивали остальные три стороны. Саммит глав четверых стран не собирался с осени 2016 года.

Российская сторона поставил Украине условие для встречи - письменное оформление "формулы Штайнмайера". Это комплекс мероприятий для реализации минских соглашений, который вывел Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент министра иностранных дел, а ныне президент Германии.

"Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными. При этом вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска.

Принятие закона об особом статусе Донбасса наравне с проведением в Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию страны - один из пунктов минских соглашений, принятых в феврале 2015 года.

За более чем четыре года, прошедших с принятия этих соглашений, Киев и Москва так и не разрешили ключевого противоречия, которое заключается в том, как именно должен быть принят и действовать закон об особом статусе. И "формула Штайнмайера" должна была стать компромиссом в этом вопросе.