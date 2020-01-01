01.01.2020
Вступил в силу закон о коррупции
Источник: Корреспондент.net
Закон об обличителях коррупции вступил в силу в среду, 1 января 2020 года, о чем свидетельствует документ в парламентской газете Голос Украины, опубликованный еще 16 ноября.
Согласно тексту закона, документ вступил в силу 1 января 2020 года.
Законом предусмотрено право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что оно гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц (с 1 декабря это 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен.
Размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время выплата за донос не будет выше 3000 минимальных заработных плат - 12,5 млн гривен.
Документ освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Сообщения о коррупционных преступлениях можно будет подавать анонимно. Такие сигналы подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.
Однако, причастные к схемам обличители коррупции не смогут получить вознаграждение. В то же время соучастник коррупционных преступлений сможет рассчитывать на освобождение от уголовного преследования, если окажет помощь в расследовании.
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