ВСУ испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун

Источник: Корреспондент.net

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун.

Испытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.