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23.08.2020

ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс Нептун

Источник: Корреспондент.net

Приказом Министерства обороны на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ Нептун. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в воскресенье, 23 августа.

Указано, что соответствующий приказ сегодня подписал министр обороны Андрей Таран.

"Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", – говорится в сообщении.

Нептун – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей всех классов вплоть до крейсера в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ракета Нептун имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

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