Найти

19.08.2020

ВТО: Мировая торговля обновила антирекорд

Источник: Корреспондент.net

Индекс мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года снизился до 84,5 пункта, что является самым низким показателем за все время отслеживания с 2007 года. 

Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.

Наиболее пострадавшими от коронакризиса оказались автопроизводство, контейнерные перевозки и авиасообщение.

Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной, говорится в комментариях ВТО.

Нынешнее значение индекса мировой торговли оказалось на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов.

Базовым показателем глобального индекса считается 100 пунктов. Меньшее значение указывает на спад международной торговли, большее - на рост. По итогам 2019 года индекс составлял 104,1 пункта.

Как сообщалось, глобальный торговый индекс в марте упал до 87,6 пунктов по сравнению с 95,5 по итогам февраля.  

Новости раздела
Мир
19.08.2020
Мятежники в Мали объяснили захват власти
Мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.
Мир
19.08.2020
Координационный совет Беларуси начал работу
На первом заседании Координационный совет избрал президиум и начал обсуждение проекта по решению ситуации в стране.
Мир
19.08.2020
ВТО: Мировая торговля обновила антирекорд
Причиной падения объемов мировой торговли является карантин, объявленный почти во всех странах мира из-за эпидемии коронавируса, отмечают в ВТО.
Мир
19.08.2020
ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко
Обычно инаугурация проходит через месяц после оглашения результатов выборов, но в этот раз может затянуться.
Мир
19.08.2020
На 102-ом году жизни умер Борис Патон
У умершего ученого фактически нет родственников, поэтому его похоронами займется государство.
Мир
18.08.2020
В РФ не видят сдвигов в ядерных переговорах с США
США не отказываются от возможности продления соглашения, но утвердить новые условия пока не готовы, говорят в МИД РФ.
Мир
18.08.2020
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с ЕС
Российский президент сегодня обсудил события в Беларуси с Меркель, Макроном и Мишелем. О результатах рассказал Лукашенко.
Мир
17.08.2020
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
Мир
17.08.2020
Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси
Американский президент охарактеризовал ситуацию в Беларуси как "ужасную" и отметил, что Вашингтон следит за событиями.
Мир
17.08.2020
ЦИК Беларуси не нашел причин не признавать выборы
Все оппоненты Лукашенко подали жалобы на результаты выборов, но в ЦИК оснований признавать их недействительными не увидели.
Мир
17.08.2020
Сформирован совет по передаче власти в Беларуси
В Координационный совет по трансферу власти предварительно включили 36 человек. Он будет расширяться.
Мир
16.08.2020
Лукашенко и Путин созвонились дважды за выходные
Состоялся второй разговор между президентами соседних государств. Россия подтвердила готовность оказать содействие Беларуси в разрешении проблем и совместно реагировать на внешние угрозы.
ЦИК Беларуси назвал сроки инаугурации Лукашенко | Координационный совет Беларуси начал работу