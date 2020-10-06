ВТО улучшила прогноз относительно мировой торговли

Источник: Корреспондент.net

По итогам 2020 года мировая торговля снизится на 9,2% на фоне пандемии. Об этом свидетельствует прогноз Всемирной торговой организации, сообщает Reuters во вторник, 6 октября.

При этом несмотря на падение мировой торговли в этом году, уже в 2021 году она вырастет на 7,2%.

Отметим, что в апреле ВТО прогнозировала нынешнее падение на уровне от 13 до 32%, и рост от 21 до 24% в 2021 году, хотя во время финансового кризиса 2009 года мировая торговля упала на 12,8%, а уже в 2010 году выросла на 13,8%.

Во время пандемии коронавируса вырос спрос на медоборудование и электрические устройства, такие как компьютер, и упал на услуги, такие, как поездки, добавили эксперты.